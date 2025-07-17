«Детройт» подписал договор с Картером Биром на 3 года. «Ред Уингс» выбрали 18-летнего форварда на драфте под 13-м номером

«Детройт» подписал контракт новичка с 18-летним нападающим Картером Биром.

Соглашение рассчитано на три сезона. Канадский форвард был выбран «Ред Уингс» в первом раунде драфта НХЛ 2025 года под общим 13-м номером.

Как сообщает пресс-служба «Детройта », сразу после драфта Бир принял участие в тренировочном лагере молодых игроков клуба.

В сезоне-2024/25 хоккеист выступал за «Эверетт » в Западной хоккейной лиге (WHL) и набрал 82 (40+42) очка в 56 матчах.