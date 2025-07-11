С сезона-2026/27 клубы НХЛ смогут отправлять в АХЛ одного 19-летнего игрока, выбранного на драфте из CHL (Фрэнк Серавалли)

Новое коллективное соглашение даст клубам НХЛ больше гибкости в работе с CHL.

Как сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли, в новом коллективном соглашении между лигой и Ассоциацией игроков есть новая опция, касающаяся молодых игроков.

Команды НХЛ получат право отправлять в АХЛ 19-летнего игрока, задрафтованного из Канадской хоккейной лиги (одного за сезон, игроки в возрасте 18 лет не подпадают под правило).

Согласно текущим правилам, игроки из CHL, не попавшие в состав команд НХЛ, возвращаются в свои юниорские команды.

Право выступать в АХЛ на постоянной основе они получают в возрасте 20 лет. До этого они могут присоединяться к клубам АХЛ после окончания сезона в CHL.

При этом игроки, задрафтованные из NCAA , USHL или европейских лиг, могут выступать в АХЛ начиная с 18 лет.