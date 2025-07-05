«Вашингтон» подписал контракт с Лаковичем на 3 года. «Кэпиталс» выбрали 18-летнего форварда под 27-м номером на драфте НХЛ-2025

«Вашингтон» подписал контракт новичка с Линденом Лаковичем.

Соглашение рассчитано на 3 сезона. 18-летний форвард будет зарабатывать 975 тысяч долларов в год на уровне НХЛ и 85 тысяч в АХЛ .

Ожидается, что Лакович будет отдан в аренду в «Муз Джо» из Западной хоккейной лиги на следующий сезон.

Напомним, «Кэпиталс» выбрали канадца в 1-м раунде прошедшего драфта под общим 27-м номером.

В завершившемся сезоне Лакович набрал 58 (27+31) очков за 47 игр в составе «Муз Джо» в WHL. Он также представлял сборную Канады по хоккею с шайбой на чемпионате мира среди игроков до 17 лет в 2022 году.