Привалов, Скворцов, Семенцов – в рейтинге драфта НХЛ-2027 от Daily Faceoff. Лэндон Дюпон назван потенциальным первым номером
Daily Faceoff назвали хоккеистов, которых должны выбрать в первом раунде драфта в 2027 году. В список из 25 хоккеистов вошли 3 россиянина: форварды Назар Привалов (система ЦСКА), Сергей Скворцов (система «Торпедо») и Александр Семенцов («Барри Кольтс»).
Полный список выглядит следующим образом:
– Лэндон Дюпон, защитник («Эверетт», WHL);
– Шимон Белогорски, форвард (молодежная сборная Чехии);
– Кейден Макгрегор («Питерборо», OHL);
– Картер Эслер, вратарь («Спокан»);
– Диего Гутьеррес, защитник (USNTDP);
– Михал Гартл, форвард («Комета Брно»/ Чехия U20);
– Джексон Джейкобсон, форвард («Брэндон Уит Кингс», WHL);
– Алексис Джозеф, форвард («Сент-Джон», QMJHL);
– Эли Маккейми, форвард («Виктория Ройялс», WHL);
– Боссе Мейер, форвард («Фрелунда»).
– Малик Л’Итальен, защитник («Галифакс», QMJHL);
– Чарли Муратa, форвард («Флинт Файебердс» , OHL);
– Джона Нойеншвандер, форвард («Биль»);
– Рокко Пелоси, форвард (USNTDP);
– Назар Привалов, форвард (система ЦСКА);
– Лука Сантала, форвард (Финляндия U18);
– Джеймс Скэнтлбери, форвард, («Чикаго Стил», USHL);
– Сергей Скворцов, форвард (система «Торпедо»);
– Милан Сундстрем, форвард (МОДО);
– Кэмрин Уоррен, форвард («Норт-Бэй Батталион», OHL).
– Тревор Дэйли – младший, форвард (USNTDP);
– Нолан Фитцгенри, форвард (USNTDP);
– Оливер Озогани, форвард («Трай-Сити», USHL);
– Александр Семенцов, форвард («Барри Кольтс»);
– Яакко Вициск, форвард («Гелф Шторм», OHL).