Привалов, Скворцов, Семенцов – в рейтинге драфта НХЛ-2027 от Daily Faceoff. Лэндон Дюпон назван потенциальным первым номером

Назар Привалов, Сергей Скворцов и Александр Семенцов вошли в топ драфта НХЛ-2027.

Daily Faceoff назвали хоккеистов, которых должны выбрать в первом раунде драфта в 2027 году. В список из 25 хоккеистов вошли 3 россиянина: форварды Назар Привалов (система ЦСКА), Сергей Скворцов (система «Торпедо») и Александр Семенцов («Барри Кольтс»).

Полный список выглядит следующим образом:

– Лэндон Дюпон, защитник («Эверетт», WHL);

– Шимон Белогорски, форвард (молодежная сборная Чехии);

– Кейден Макгрегор («Питерборо», OHL);

– Картер Эслер, вратарь («Спокан»);

– Диего Гутьеррес, защитник (USNTDP);

– Михал Гартл, форвард («Комета Брно »/ Чехия U20);

– Джексон Джейкобсон, форвард («Брэндон Уит Кингс», WHL);

– Алексис Джозеф, форвард («Сент-Джон », QMJHL);

– Эли Маккейми, форвард («Виктория Ройялс», WHL);

– Боссе Мейер, форвард («Фрелунда »).

– Малик Л’Итальен, защитник («Галифакс», QMJHL);

– Чарли Муратa, форвард («Флинт Файебердс» , OHL);

– Джона Нойеншвандер, форвард («Биль»);

– Рокко Пелоси, форвард (USNTDP);

– Назар Привалов, форвард (система ЦСКА);

– Лука Сантала, форвард (Финляндия U18);

– Джеймс Скэнтлбери, форвард, («Чикаго Стил», USHL);

– Сергей Скворцов, форвард (система «Торпедо»);

– Милан Сундстрем, форвард (МОДО);

– Кэмрин Уоррен, форвард («Норт-Бэй Батталион», OHL).

– Тревор Дэйли – младший, форвард (USNTDP);

– Нолан Фитцгенри, форвард (USNTDP);

– Оливер Озогани, форвард («Трай-Сити», USHL);

– Александр Семенцов, форвард («Барри Кольтс»);

– Яакко Вициск, форвард («Гелф Шторм», OHL).