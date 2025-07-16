Вайсфельд о 3:15 в «Матче года»: «Игроки КХЛ слишком уважительно отнеслись к коллегам из НХЛ, поэтому такой результат. Нужно было играть активнее»
Леонид Вайсфельд прокомментировал разгромное поражение звезд КХЛ в «Матче года».
Игра между российскими звездами КХЛ и НХЛ закончилась со счетом 15:3 в пользу хоккеистов, выступающих в Северной Америке.
«На мой взгляд, все прошло достаточно хорошо. Но счет в игре оказался слишком большим.
Мне кажется, игроки КХЛ слишком уважительно отнеслись к своим коллегам из НХЛ, поэтому в матче и получился такой результат.
Нужно было играть активнее», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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