Вайсфельд о 3:15 в «Матче года»: «Игроки КХЛ слишком уважительно отнеслись к коллегам из НХЛ, поэтому такой результат. Нужно было играть активнее»

Леонид Вайсфельд прокомментировал разгромное поражение звезд КХЛ в «Матче года».

Игра между российскими звездами КХЛ и НХЛ закончилась со счетом 15:3 в пользу хоккеистов, выступающих в Северной Америке.

«На мой взгляд, все прошло достаточно хорошо. Но счет в игре оказался слишком большим.

Мне кажется, игроки КХЛ слишком уважительно отнеслись к своим коллегам из НХЛ, поэтому в матче и получился такой результат.

Нужно было играть активнее», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ .