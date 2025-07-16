Яшкин о 3:15 в «Матче года»: «Мы не до конца настроились, а там ребята играли в полную катушку. Для нас это был фестиваль, для них – хоккей»
Игра между российскими звездами КХЛ и НХЛ закончилась со счетом 15:3 в пользу хоккеистов, выступающих в Северной Америке.
– В таких фестивальных товарищеских матчах обычно ждут ничьей, как в прошлом году. Что пошло не так?
– Мы старались, ребята из-за океана были лучше, что тут еще можно сказать.
– То есть НХЛ вновь подтвердила статус лучшей лиги мира?
– Можно и так сказать. Я думаю, что результат говорит сам за себя.
– Разница, если смотреть на счет, между лигами настолько существенная?
– Возможно, мы не до конца настроились, не собрались, а там ребята играли в полную катушку.
Такой фактор тоже мог быть, для нас был матч звезд, фестиваль, для них – хоккей, – сказал нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин.
Звезды НХЛ разнесли звезд КХЛ – 15:3, хотя Овечкин забил лишь один гол. Наблюдения изнутри