Яковлев о поражении звезд КХЛ со счетом 3:15: «Никаких поддавков, все играют в полную силу. Вратари из НХЛ сыграли здорово, наша вратарская линия – лучшая в мире»

Егор Яковлев высказался о том, что команду КХЛ разгромили в «Матче года».

13 июля команда звезд НХЛ обыграла команду звезд КХЛ в благотворительном матче в Москве (15:3).

– Обычно результат на подобных выставочных мероприятиях не очень всерьез рассматриваются, но то, как команда игроков НХЛ разгромила вашу (15:3), производит впечатление…

– Поэтому люди и идут на этот матч – нет здесь никаких поддавков. Все играют в полную силу. Не просто так у нашей страны лучшая вратарская линия – много ребят в мировом топе. И это сыграло свою роль в прошедшем матче – вратари из НХЛ сыграли здорово. Игорю Шестеркину мы вообще ни одного гола забить не смогли,

Сергей Бобровский тоже здорово показал себя – не случайно он в этом году второй раз подряд взял Кубок Стэнли с «Флоридой». Российская вратарская линия – лучшая в мире. Еще у нас в «Магнитке» Илья Набоков подрастает. Правда, в «Матче года» он нашу команду КХЛ не выручил, но оставит свои умения на будущее (улыбается).

– Говорит ли это, что ему рано ехать в НХЛ, о чем было много разговоров в этом году?

– Он съездил туда в расположение «Колорадо », видимо, вернулся после этого на определенных эмоциях и азарте. Сейчас его немножко заземлили (смеется). Но это к лучшему для него, – сказал защитник магнитогорцев.