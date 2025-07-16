ЦСКА продлил контракт с Провольневым на 3 года. Защитник выиграл два Кубка Гагарина с армейцами
ЦСКА заключил новое соглашение с Владиславом Провольневым.
Новый контракт армейцев с 30-летним защитником рассчитан на три года, до конца сезона-2027/28. Сообщалось, что игрок суммарно заработает 140 млн рублей за этот срок.
Провольнев выступает за ЦСКА начиная с 2021 года, в составе московского клуба он дважды выиграл Кубок Гагарина (2022, 2023).
Он провел за армейцев 246 матчей, в которых набрал 62 (17+45) очка. Всего в КХЛ хоккеист сыграл 490 матчей и набрал 111 очков (37+74).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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