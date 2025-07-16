Бабинов об игре против Путина в Ночной лиге: «Где-то давали слабинку, где-то – по-настоящему. Если обращать внимание только на него, забьют его партнеры»

Сергей Бабинов оценил уровень Владимира Путина в хоккее.

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР выходил играть против президента России в гала-матчах фестиваля Ночной хоккейной лиги.

«Это намного сложнее, чем играть сзади. Все-таки это первое лицо государства, у него могло что-то не получаться, так как он поздно встал на коньки. Но с той стороны играет не один он, а пять человек.

Есть определенные нюансы, как правильно подкатиться, встать. Будешь обращать внимание только на него, тебе его партнеры забьют. Где-то давали слабинку, где-то – по-настоящему.

Понятно, что не стоит ждать тут каких-то спортивных результатов. Но то, что он встал на коньки и полюбил этот вид спорта, – говорит о многом, о его целеустремленности, стремлении.

Главное, что своими действиями он привлек внимание спортсменов, объединил нас, ветеранов. Это дало возможность участвовать в официальных соревнованиях среди любителей.

Он выступал не как профессионал, а как любитель. Только один его выход на лед очень много значит – не каждый руководитель может в 60 лет встать на коньки и не где-то на закрытом катке, а при аудитории в 12-15 тысяч зрителей.

Для этого надо иметь мужество, поэтому мы его сильно уважаем», – олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Сергей Бабинов .

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