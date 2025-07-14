ЦСКА подпишет новый контракт с Провольневым на 140 млн рублей. У защитника 2 Кубка Гагарина с армейцами («Чемпионат»)

ЦСКА подпишет новый долгосрочный контракт с Владиславом Провольневым.

По данным «Чемпионата», 30-летний защитник суммарно заработает 140 млн рублей по новому соглашению. Действующий контракт игрока с московским клубом рассчитан до 31 мая 2026 года.

Провольнев выступает за ЦСКА с 2021 года. Всего он провел за армейцев 246 матчей, в которых набрал 62 (17+45) очка. Он дважды становился обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА .