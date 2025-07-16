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Гаврилов о вратарях на драфте НХЛ-2025: «Ниже 188 см там не рассматривают. Идет тенденция в пользу баскетбольных вратарей – полная дурость»

Андрей Гаврилов высказался о том, каких вратарей выбирали на драфте НХЛ-2025.

«На мой взгляд, не задрафтовали двух праймовых вратарей МХЛ. Сашу Рогатко из системы СКА. Год-два — и он зайдет в КХЛ. Такая же история с Кузьменко из «Спартака». Он еще и выиграл МХЛ, во всех этапах плей-офф Кубка Харламова признавался лучшим вратарем.

Рогатко держал на плаву «СКА-Юниор», выбивая почти в каждой игре 92-93 процента надежности. И оба не были задрафтованы клубами НХЛ. Это я только про двоих голкиперов говорю, а на самом деле хороших вратарей в МХЛ очень много. Но у меня есть ответ на это. У них [Кузьменко и Рогатко] рост 183-184 сантиметра. Задрафтовали ребят, кто выше 190 сантиметров. Только Петю Андреянова из системы ЦСКА взяли с ростом 188. Тут все объективно, он провел сильный сезон.

Это не прокол НХЛ, они не проморгали. Все скауты клубов НХЛ работают по определенным скриптам. Рост в этом списке чуть ли не первый критерий. Я считаю, что антропометрия должна идти пятой. Да, рост важен, но это не самое главное. Тут важнее катание вратаря, его навыки. Поэтому ниже 188 сантиметров они не рассматривают. В России на это меньше внимания обращают.

В НХЛ, к сожалению, эта тенденция не уходит, они упускают сильных вратарей. Для нас это хорошо. Для ребят, которых не задрафтовали, это не проблема. В будущем они могут подписать контракт с любым клубом НХЛ. Тут немного психология может сыграть. Ребята молодые, и для них это определенный показатель их работы. 

Но получается так, что забирают менее успешных только из-за того, что они 192 сантиметра и выше. Я надеялся, что в этом году тенденция поменяется. Пока идет тенденция в пользу баскетбольных вратарей. Рано или поздно эта система сломается. Но по мне, это полная дурость.

Если ребята прочитают мои слова, я их призываю на этот драфт не обращать внимания. Те, кого не задрафтовали в этом сезоне, будут злее, мотивированнее. Думаю, у них этот сезон получится еще лучше. А вратари, кого выбрали на драфте, некоторые по своему психотипу успокоятся и уже не будут так прогрессировать, с таким рвением тренироваться. Но это все индивидуально — кто-то обращает внимание, а кто-то нет», – сказал бывший вратарь «Сочи» и «Салавата», сейчас работающий скаутом в агентстве Gold Star.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
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