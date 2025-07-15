Новиков о «Куньлуне» в Санкт-Петербурге: «Правильное решение. Вопрос со зрителями, но это работа клуба и города. Питер – другой уровень, другая ответственность»
Юрий Новиков поддержал переезд «Куньлуня» в Санкт-Петербург.
Ранее стало известно, что китайский клуб будет проводить домашние матчи Фонбет Чемпионата КХЛ на «СКА-Арене».
С 2020 года он выступал в Мытищах.
«Я уже говорил об этом и продолжаю утверждать, что перевод «Куньлуня» из Мытищ в Санкт-Петербург – это правильное решение.
Конечно, при таком раскладе возникает вопрос со зрителями, но это работа клуба и города. Питер – другой уровень, другая ответственность», – сказал заслуженный тренер России.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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