Новиков о «Куньлуне» в Санкт-Петербурге: «Правильное решение. Вопрос со зрителями, но это работа клуба и города. Питер – другой уровень, другая ответственность»

Юрий Новиков поддержал переезд «Куньлуня» в Санкт-Петербург.

Ранее стало известно, что китайский клуб будет проводить домашние матчи Фонбет Чемпионата КХЛ на «СКА-Арене».

С 2020 года он выступал в Мытищах.

«Я уже говорил об этом и продолжаю утверждать, что перевод «Куньлуня » из Мытищ в Санкт-Петербург – это правильное решение.

Конечно, при таком раскладе возникает вопрос со зрителями, но это работа клуба и города. Питер – другой уровень, другая ответственность», – сказал заслуженный тренер России.