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Лидер фан-сообщества «Куньлуня» в Мытищах: «Команда нужна КХЛ хотя бы для иллюзии международной лиги. Китайцы болеют за китайский клуб в России – круто же»

Лидер фан-сообщества «Куньлуня» в Мытищах считает, что клуб нужен КХЛ.

С сезона-2025/26 клуб будет проводить домашние матчи в Санкт-Петербурге.

– Среди среднестатистических фанатов гуляет мнение: «Куньлунь» не нужен КХЛ: истории нет, на трибуны народ мало ходил, и даже играет клуб не в своей стране». Как бы вы обосновали нужность «Ред Стар» нашей лиге?

– «Куньлунь» физически не может вернуться в Китай из-за нынешней ситуации в мире. А если и может, то другие команды просто не смогут на регулярной основе прилетать к «Куньлуню» на игры.

«Куньлунь» в любом случае нужен, чтобы, как минимум, создать для КХЛ иллюзию международной лиги, иначе будем смотреть на турнир Москвы и Санкт-Петербурга. Китайцы ходят на трибуны в России и болеют за китайский клуб – круто же. Они постоянно с нами на связи, на матчах они приносили нам подарки в честь китайских праздников. 

Пусть среднестатистический болельщик дальше болеет за свой обычный клуб и думает: «А зачем «Куньлунь» в КХЛ?» Если человек задается этим вопросом, значит, «Куньлунь» ему явно небезразличен. «Куньлуню» всего лишь нужно было время, чтобы отделить себя от сборной Китая и поставить задачи в КХЛ. В прошлом году уже сделали огромный прорыв, но в этом году все опять поменяется.

– Китайские болельщики – это люди, которые живут и учатся в России?

– Все китайские фанаты очень крутые. От них всегда исходит дух патриотизма за страну и команду, которая выступает под их флагом. Да, они в основном учатся или работают здесь, поэтому приходили на матч кучками друзей, или даже учитель с учениками, чтобы совместить полезное и приятное. Пару раз бывало такое, что я в фойе арены помогал проводить урок для китайских ребят, которые изучают русский язык. Всегда создавали для себя какой-то движ в перерывах матчей.

Китайцы есть буквально везде: в Минске, например, их, самое большое количество. Они не прям невероятные болельщики, ведь культура боления у них другая, но они умеют создать шум и поддержать. Всегда придут с флагами своей страны, очень атмосферно, особенно когда поют гимн. На выезды из Мытищ они тоже катались с нами.

– Какие подарки они вам дарили?

– Дарили подарки, привезенные из Китая. В основном, это был чай различных вкусов, бывали красивые значки, игрушки в виде драконов. И все это без участия клуба, все благодаря энтузиазму. Этим и жил «Куньлунь» в Мытищах, – сказал Денис Вакулич. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт день за днем»
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