Лидер фан-сообщества «Куньлуня»: «Новое руководство решило забрать клуб у отличных руководителей, но не знает, что делать. Только прошлое руководство могло выжимать максимум»

Лидер фан-сообщества «Куньлуня» высказался о смене руководства клуба.

Китайская команда ранее переехала из Мытищ в Санкт-Петербург. Также сообщалось, что в руководство клуба войдет бывший председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.

– В следующий сезон вы больше со скепсисом или оптимизмом смотрите?

– На дворе 11 июля, команда должна собраться на тренировки 1 августа. Осталось 2,5 недели, а в составе официально числятся пять человек. И то те, кто составляет сердце клуба и имеет контракты еще с далекого «Куньлуня» – «версии сборной Китая».

Уже больше идет слежка в юмористическом плане.

Новое руководство решило забрать клуб у отличных руководителей, но не знает, что с этим клубом делать, ведь только прошлое руководство могло выжимать максимум из доступных ресурсов.

Сколько слов было, что из «Куньлуня» сделают невероятную команду с максимальным бюджетом и грозой лиги. Пока это просто смешно.

Какая команда с такой летней историей сможет на что-то претендовать? «Куньлунь , конечно, всегда удивлял, и сейчас он это делает. Полноценное шоу для всей лиги! – сказал Денис Вакулич, один из лидеров фанатского сообщества «Куньлуня» в Мытищах.