Морозов о «Куньлуне»: «Новое руководство выполнит задачи и «СКА-Арена» будет заполняться, надеемся. Клуб себя покажет, чтобы подготовиться к переезду в Китай»
Ранее стало известно, что китайский клуб будет проводить домашние матчи Фонбет Чемпионата КХЛ на «СКА-Арене». С 2020 года команда выступала в Мытищах.
«Знаем, что пришло в «Куньлунь» новое руководство, которое знает, как работать. Перед ними стоят высокие задачи. Надеемся, они их выполнят и «СКА-Арена» будет забиваться.
Хотим развести еще несколько матчей со СКА. После такого непредсказуемого лета сезон будет еще более непредсказуемым. С [Александром] Крыловым уже общались, знали об их переезде, и первая игра [в сезоне] со СКА – это не совпадение.
Работа будет вестись, есть амбициозные планы по развитию «Куньлуня», это нас радует. Надеемся, он себя покажет, чтобы подготовить «Куньлунь» к переезду в Китай», – заявил президент КХЛ Алексей Морозов.