Лидер фан-сообщества «Куньлуня» в Мытищах: «Клуб предал своих болельщиков, новое руководство его просто украло. Болеть за китайскую команду – это сюр, поэтому и прикольно»

Лидер фан-сообщества «Куньлуня» в Мытищах считает, что клуб предал болельщиков.

Ранее стало известно о том, что «Куньлунь Ред Стар » переедет в Санкт-Петербург и будет проводить домашние матчи Фонбет Чемпионата КХЛ на «СКА-Арене».

– Когда и почему вы начали болеть за «Куньлунь»? Что вас привлекло в клубе?

– Болеть за клуб я начал с их первого матча в Мытищах в 2020 году. Когда впервые за долгое время приходишь на «Арену Мытищи» и видишь там хоккей, очень приятно. Также обновили куб на арене, поэтому эффект «вау» был неплохим.

Поначалу было временное ощущение, что вот они поиграют тут годик и уедут обратно. Но все затянулось, поэтому захотелось прямо болеть за этот клуб, попытаться вернуть атмосферу матчей, какая была раньше у «Атланта ». Ну и болеть за китайский клуб в Мытищах – это же такой сюр, поэтому и прикольно, этим и цепляло всегда. Чего только стоит песенка «Куньлуня» после гола.

– Раньше вы за «Атлант» болели?

– Да, в детстве часто ходил на матчи. В Мытищах мало людей, кто ходил на «Куньлунь», но до этого не ходил на «Атлант» (клуб был расформирован в 2016 году – Спортс).

– После переезда «Куньлуня» в Петербург удастся сохранить любовь к клубу?

– По поводу переезда почти у всех сложилось мнение, что «Куньлунь» предал своих мытищинских болельщиков. В прошедшем сезоне количество зрителей на трибуне заметно выросло, клуб имел большие планы на следующий сезон в Мытищах и на работу с болельщиками. Наш фан-сектор также стремительно пополнял ряды, люди начали ездить на дальние выезды за командой. В этом сезоне люди уже планировали поехать даже во Владивосток.

Но в один день все рухнуло. Это я даже не говорю про состав и уход Локхарта в «Спартак», ведь такие игроки – это сердце «Куньлуня». Все произошло слишком резко для обыкновенного болельщика, который не имеет каких-то связей в клубе. Я точно не смогу забыть про этот клуб, хотя понимаю, что в нем от «мытищинского Куньлуня» остается лишь название. Дай бог, чтобы в составе осталось несколько знакомых игроков. Новое руководство просто украло клуб, считают в фанатской среде, – сказал Денис Вакулич.