«Китайский клуб с канадскими хоккеистами играет в Петербурге, что это такое? Идея непонятна». Экс-форвард СКА Клименко о переезде «Куньлуня»

Экс-форвард СКА Глеб Клименко прокомментировал переезд «Куньлуня» в Петербург.

Ранее стало известно , что китайский клуб проведет ближайший сезон на «СКА-Арене». СКА будет выступать в Ледовом дворце.

«С переездом «драконов» в Питер ничего не поменяется. СКА всегда будет клубом номер один в Петербурге.

В Мытищах хоть болельщики были, а кто в Питере на «Куньлунь » ходить будет? Китайская команда с канадскими хоккеистами играет в Петербурге, что это такое?

Если хотели сделать в КХЛ вторую команду в Петербурге для конкуренции СКА, то надо было поднимать «Динамо » [из Olimpbet ВХЛ], а «Куньлунь» здесь причем? Было бы интереснее на «Динамо» смотреть.

Конечно, для разнообразия людям будет куда сходить. Туристы смогут на «Куньлунь» приходить. Кто живет в районе «СКА-Арены », не надо никуда ездить.

Думаю, тут пиар-менеджеры должны привлекать болельщиков на трибуны. Минусов для хоккея и для города нет, просто сама идея непонятна», – сказал бывший нападающий СКА Глеб Клименко .

Торторелла и Бэбкок – в шорт-листе «Куньлуня» на пост главного тренера. Китайский клуб также рассматривает Галлана («Матч ТВ»)