Кадри про слухи о возвращении в «Торонто»: «Странно видеть свое имя и лицо в ленте новостей. Слухи в этих краях часто разрастаются до масштабных пожаров»

Назем Кадри прокомментировал слухи о возвращении в «Торонто».

Форвард выступал за «Мэйпл Лифс » с 2010 по 2019 год. Действующее соглашение 34-летнего хоккеиста «Калгари » рассчитано до 30 июня 2029-го.

«В последние пару месяцев разговоры [на эту тему] появлялись довольно часто. Немного странно прокручивать ленту новостей и видеть свое имя и лицо.

Конечно, слухи ходят очень активно, особенно в этих краях. Зачастую они разгораются, и огонь от них разрастается в более масштабные пожары», – сказал Назем Кадри .

«Флорида» и «Вегас» – фавориты Кубка Стэнли по версии The Athletic. «Даллас» – 3-й, «Колорадо», «Эдмонтон», «Торонто» и «Виннипег» набрали равное число голосов