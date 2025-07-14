Кадри про слухи о возвращении в «Торонто»: «Странно видеть свое имя и лицо в ленте новостей. Слухи в этих краях часто разрастаются до масштабных пожаров»
Назем Кадри прокомментировал слухи о возвращении в «Торонто».
Форвард выступал за «Мэйпл Лифс» с 2010 по 2019 год. Действующее соглашение 34-летнего хоккеиста «Калгари» рассчитано до 30 июня 2029-го.
«В последние пару месяцев разговоры [на эту тему] появлялись довольно часто. Немного странно прокручивать ленту новостей и видеть свое имя и лицо.
Конечно, слухи ходят очень активно, особенно в этих краях. Зачастую они разгораются, и огонь от них разрастается в более масштабные пожары», – сказал Назем Кадри.
«Флорида» и «Вегас» – фавориты Кубка Стэнли по версии The Athletic. «Даллас» – 3-й, «Колорадо», «Эдмонтон», «Торонто» и «Виннипег» набрали равное число голосов
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
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