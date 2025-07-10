«Юта», «Торонто» и «Даллас» – среди претендентов на Карлссона. Защитника «Питтсбурга» также могут выменять «Детройт» и «Анахайм»
Эрик Карлссон заинтересовал несколько клубов НХЛ.
Действующее соглашение шведского защитника с зарплатой 10 миллионов долларов в год рассчитано до завершения сезона-2026/27.
По информации RG, интерес к хоккеисту «Питтсбурга» проявляют такие команды, как «Детройт», «Торонто», «Анахайм», «Даллас» и «Юта».
В прошлом сезоне Эрик Карлссон провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 53 (11+42) очка при полезности «минус 24».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RG
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