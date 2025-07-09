«Торонто», «Даллас» и «Детройт» интересуются Хэмилтоном из «Нью-Джерси». У защитника есть право заблокировать переход в 10 клубов НХЛ (RG)

Защитник «Нью-Джерси» Дуги Хэмилтон интересен «Торонто», «Далласу» и «Детройту».

Об этом сообщает RG со ссылкой на источники. 1 июля в контракте 32-летнего канадского защитника опция запрета на обмен была изменена на право заблокировать переход в 10 клубов лиги.

«Клубы уже звонят по поводу Хэмилтона. Я слышал, что «Торонто » проявлял к нему интерес. Они изучают сразу несколько вариантов усиления обороны, и многие из этих кандидатов – с ярко выраженными атакующими качествами. Это укладывается в их общую концепцию, и Хэмилтон здесь отлично вписывается», – сообщил источник.

В числе претендентов на Хэмилтона источник также назвал «Даллас », «Детройт » и «Юту» – команды, которые активно ищут праворукого креативного защитника.

В то же время другой источник призвал не торопиться с выводами, так как клуб пока не намерен активно предлагать Хэмилтона на рынке.

«Ситуация в НХЛ может меняться мгновенно – один звонок, и все переворачивается. Но в случае с Хэмилтоном есть несколько важных моментов. Во-первых, в каком из клубов вообще готовы взять на себя его зарплату в 9 млн?

Во-вторых, «Девилс» в настоящий момент не пытаются его обменять и не испытывают в этом срочной необходимости.

Джонатан Ковачевич перенес операцию на колене, и, насколько мне известно, он вернется не раньше конца ноября или даже декабря.

Плюс к этому – у Хэмилтона теперь список из десяти команд, куда он может заблокировать переход. А что, если наилучшие предложения будут как раз от тех, кто в этом списке? Его не будут просто так менять – ни из-за числа игроков в составе, ни ради самой сделки», – сообщил источник.