  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Торонто», «Даллас» и «Детройт» интересуются Хэмилтоном из «Нью-Джерси». У защитника есть право заблокировать переход в 10 клубов НХЛ (RG)
0

«Торонто», «Даллас» и «Детройт» интересуются Хэмилтоном из «Нью-Джерси». У защитника есть право заблокировать переход в 10 клубов НХЛ (RG)

Защитник «Нью-Джерси» Дуги Хэмилтон интересен «Торонто», «Далласу» и «Детройту».

Об этом сообщает RG со ссылкой на источники. 1 июля в контракте 32-летнего канадского защитника опция запрета на обмен была изменена на право заблокировать переход в 10 клубов лиги. 

«Клубы уже звонят по поводу Хэмилтона. Я слышал, что «Торонто» проявлял к нему интерес. Они изучают сразу несколько вариантов усиления обороны, и многие из этих кандидатов – с ярко выраженными атакующими качествами. Это укладывается в их общую концепцию, и Хэмилтон здесь отлично вписывается», – сообщил источник. 

В числе претендентов на Хэмилтона источник также назвал «Даллас», «Детройт» и «Юту» – команды, которые активно ищут праворукого креативного защитника.

В то же время другой источник призвал не торопиться с выводами, так как клуб пока не намерен активно предлагать Хэмилтона на рынке.

«Ситуация в НХЛ может меняться мгновенно – один звонок, и все переворачивается. Но в случае с Хэмилтоном есть несколько важных моментов. Во-первых, в каком из клубов вообще готовы взять на себя его зарплату в 9 млн?

Во-вторых, «Девилс» в настоящий момент не пытаются его обменять и не испытывают в этом срочной необходимости.

Джонатан Ковачевич перенес операцию на колене, и, насколько мне известно, он вернется не раньше конца ноября или даже декабря. 

Плюс к этому – у Хэмилтона теперь список из десяти команд, куда он может заблокировать переход. А что, если наилучшие предложения будут как раз от тех, кто в этом списке? Его не будут просто так менять – ни из-за числа игроков в составе, ни ради самой сделки», – сообщил источник. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RG
logoЮта
logoДжонатан Ковачевич
logoДуги Хэмилтон
деньги
logoДетройт
logoНью-Джерси
logoНХЛ
logoДаллас
logoТоронто
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дадонов – в «Девилс», Гавриков ушел в «Рейнджерс», Гранлунд – в «Анахайме». Как прошло открытие рынка в НХЛ
1782 июля, 02:05Live
Открытие рынка НХЛ – уже завтра! У кого из клубов есть деньги на усиление?
2230 июня, 21:30
Марнер – лучший свободный агент НХЛ по версии Sportsnet. Гавриков – 6-й, Проворов – 9-й, Орлов – 12-й, Элерс – 2-й, Экблад – 3-й, Маршанд – 4-й
830 июня, 16:52
Главные новости
Драйзайтль пожертвовал по 29 комплектов экипировки родной команде из Кельна на 2 сезона: «Это поможет новому поколению полюбить хоккей, надеюсь»
3сегодня, 21:16Фото
Исхаков про обмен из ЦСКА в «Металлург»: «Как глоток свежего воздуха, нужна смены обстановки. Разин сказал, что рад видеть меня в команде»
1сегодня, 20:41
«Колорадо» назначил экс-тренера «Сиэтла» Хэкстола ассистентом Беднара. При нем «Кракен» вышел в плей-офф в сезоне-2022/23
1сегодня, 20:18
Кудрявцев про МХЛ и OHL: «В лиге Онтарио общий уровень любой команды и игроков выше. Площадка намного меньше, может, поэтому так»
3сегодня, 19:39
Фетисов о Хартли в «Локомотиве»: «Чем больше топ-специалистов в нашем хоккее, тем сильнее конкуренция – это главный путь к прогрессу»
2сегодня, 19:25
Терешенко о Ротенберге: «В СКА отлично проявил себя как управленец, выстроил систему. Благодаря ему у хоккеистов есть все для тренировок и развития»
8сегодня, 19:03
Мичков о Знарке: «Как отец для всех русских в «Филадельфии», всегда готов прийти на помощь. У него огромный опыт, и он делится им с нами»
сегодня, 18:43
Пулюярви перешел в швейцарский «Серветт», контракт – на 2 года. 4-й номер драфта-2016 провел сезон в «Питтсбурге» и фарме «Флориды»
8сегодня, 18:13
Толчинский об уходе из СКА: «Все понятно, не хочется об этом говорить, там формируется новая франшиза. С «Металлургом» давно велись переговоры»
6сегодня, 18:00
Мичков о совете Овечкина «не задирать нос»: «В чем он не прав? Правильные вещи сказал. Но нельзя идти в НХЛ с мыслями, что там звезды, а ты – никто»
8сегодня, 17:11
Ко всем новостям
Последние новости
Мичков о дебютном сезоне в НХЛ: «Совершенству нет предела, дальше будет лучше, надеюсь. В работе с Тортореллой нравилось, что он все говорит в лицо»
сегодня, 21:45
Вайсфельд про обмен Менелла в СКА: «Для «Динамо» фантастическая сделка. Бреннан потерял место в составе, клуб получил двух качественных юниоров»
1сегодня, 21:30
Черкас о Толчинском: «СКА не продлил его из-за финансовых вопросов, в систему Ларионова он бы подошел. Для «Металлурга» хорошая сделка»
1сегодня, 20:59
Щитов о том, что КХЛ не прервет регулярку на время ОИ-2026: «В паузе нет смысла, лига сделала правильно. Почему мы должны простаивать в феврале?»
сегодня, 20:29
«Ванкувер» продлил контракт с Толопило на 2 года. У белорусского вратаря 36 матчей в АХЛ с 90,2% отбитых бросков
2сегодня, 20:01
Вайсфельд о переходе Толчинского в «Металлург»: «За СКА играть не хочет, агент давно просил его отпустить. Это качественный хоккеист, поможет любой команде»
сегодня, 19:13
Андрей Коваленко о Хартли: «Локомотив» ставит задачу выигрывать титулы, там и не может быть других тренеров. В Омске он показал результат»
2сегодня, 18:53
Рыбин о Мерфи в СКА: «С Деанджело можно сравнить, тоже топ-защитник. Сможет ли Тревор заменить Никишина – зависит от Ларионова»
сегодня, 18:30
Артюхин о «Салавате»: «Результаты будут хуже, бюджет урезается, ключевые хоккеисты уходят. Если Ливо останется, с кем он будет играть без сильных партнеров»
1сегодня, 17:51
Плющев об уходе Толчинского из СКА: «Ощутимая потеря. Он может решить результат матча в одиночку, легко сыгрывается с партнерами»
2сегодня, 17:37