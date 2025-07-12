«Флорида» и «Вегас» – фавориты Кубка Стэнли по версии The Athletic. «Даллас» – 3-й, «Колорадо», «Эдмонтон», «Торонто» и «Виннипег» набрали равное число голосов

«Флорида» и «Вегас» стали фаворитами Кубка Стэнли по версии The Athletic.

Опрос проводился среди авторов и экспертов сайта. За «Флориду» и «Вегас» проголосовали по 34,8% респондентов. Третье место у «Далласа » с 13%. «Колорадо », «Эдмонтон », «Торонто» и «Виннипег» набрали одинаковое количество голосов.

Полный список выглядит следующим образом:

1-2. «Флорида » – 34,8% голосов.

1-2. «Вегас» – 34,8%.

3. «Даллас» – 13%.

4-7. «Колорадо» – 4,3%.

4-7. «Эдмонтон» – 4,3%.

4-7. «Торонто » – 4,3%.

4-7. «Виннипег» – 4,3%.