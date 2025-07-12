«Флорида» и «Вегас» – фавориты Кубка Стэнли по версии The Athletic. «Даллас» – 3-й, «Колорадо», «Эдмонтон», «Торонто» и «Виннипег» набрали равное число голосов
«Флорида» и «Вегас» стали фаворитами Кубка Стэнли по версии The Athletic.
Опрос проводился среди авторов и экспертов сайта. За «Флориду» и «Вегас» проголосовали по 34,8% респондентов. Третье место у «Далласа» с 13%. «Колорадо», «Эдмонтон», «Торонто» и «Виннипег» набрали одинаковое количество голосов.
Полный список выглядит следующим образом:
1-2. «Флорида» – 34,8% голосов.
1-2. «Вегас» – 34,8%.
3. «Даллас» – 13%.
4-7. «Колорадо» – 4,3%.
4-7. «Эдмонтон» – 4,3%.
4-7. «Торонто» – 4,3%.
4-7. «Виннипег» – 4,3%.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
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