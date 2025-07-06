Дрегер о возможном возвращении Кадри в «Торонто»: «Если генменеджер «Калгари» решит выставить Назема на рынок, среди клубов, которым нужен форвард топ-6, начнется война ставок»

Даррен Дрегер высказался о возможном обмене Назема Кадри из «Калгари».

«Когда ты остро нуждаешься в нападающем такого уровня, их просто нет в наличии. А правда в том, что Назем Кадри – не доступен.

Я не утверждаю, что он точно не станет доступен, но давайте посмотрим, как будут развиваться события в «Калгари». Ему нравится в этом городе.

В этом и проблема, правда ведь? И опять же, это большое «если». Если генеральный менеджер «Калгари » Крэйг Конрой все же решит, что Кадри доступен на рынке, то это будет не ради «Торонто ».

Когда я смотрю по всей НХЛ на команды, которым нужен форвард топ-6, – там начнется настоящая война ставок», – сказал инсайдер в эфире First Up.

В прошедшем сезоне 34-летний Кадри набрал 67 (32+35) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.