Дрегер о возможном возвращении Кадри в «Торонто»: «Если генменеджер «Калгари» решит выставить Назема на рынок, среди клубов, которым нужен форвард топ-6, начнется война ставок»
Даррен Дрегер высказался о возможном обмене Назема Кадри из «Калгари».
«Когда ты остро нуждаешься в нападающем такого уровня, их просто нет в наличии. А правда в том, что Назем Кадри – не доступен.
Я не утверждаю, что он точно не станет доступен, но давайте посмотрим, как будут развиваться события в «Калгари». Ему нравится в этом городе.
В этом и проблема, правда ведь? И опять же, это большое «если». Если генеральный менеджер «Калгари» Крэйг Конрой все же решит, что Кадри доступен на рынке, то это будет не ради «Торонто».
Когда я смотрю по всей НХЛ на команды, которым нужен форвард топ-6, – там начнется настоящая война ставок», – сказал инсайдер в эфире First Up.
В прошедшем сезоне 34-летний Кадри набрал 67 (32+35) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportskeeda
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