Кожевников о Галлане в «Куньлуне»: «На эти космические деньги можно подписать четыре-пять Козловых. Он из Уфы, команды уровня «Куньлуня», сделал конфетку»

Александр Кожевников оценил возможное назначение Жерара Галлана в «Куньлунь».

Ранее сообщалось , что бывший тренер клубов НХЛ может получить в китайском клубе зарплату в 150 млн рублей за сезон.

– Судя по прессе, Галлан претендует на космические деньги, за которые можно подписать четыре-пять, например, Викторов Козловых.

Один Козлов из Уфы, команды уровня «Куньлуня», сделал конфетку. Посмотрим, какую конфетку слепит Галлан – и из чего.

– Ваш прогноз – Галлан прилетит в Санкт-Петербург?

– Мой прогноз – вряд ли. Как только узнает, что нужно не сидеть на всем готовом, как его соотечественникам в Ярославле, Челябинске и Омске, а пахать без всякой гарантии результата, с риском провалиться, то сразу даст задний ход.

Тут на Галлана единственный крючок – деньги. Наши эффективные менеджеры способны насыпать, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

Кожевников о том, что Якупов хвалит тренеров-легионеров: «Читал, смеялся. Наиль как раз их жертва, канадцы его и «похоронили». В СССР из него получился бы один из лучших «крайков» в нашем хоккее»