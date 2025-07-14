Кожевников о Галлане в «Куньлуне»: «На эти космические деньги можно подписать четыре-пять Козловых. Он из Уфы, команды уровня «Куньлуня», сделал конфетку»
Ранее сообщалось, что бывший тренер клубов НХЛ может получить в китайском клубе зарплату в 150 млн рублей за сезон.
– Судя по прессе, Галлан претендует на космические деньги, за которые можно подписать четыре-пять, например, Викторов Козловых.
Один Козлов из Уфы, команды уровня «Куньлуня», сделал конфетку. Посмотрим, какую конфетку слепит Галлан – и из чего.
– Ваш прогноз – Галлан прилетит в Санкт-Петербург?
– Мой прогноз – вряд ли. Как только узнает, что нужно не сидеть на всем готовом, как его соотечественникам в Ярославле, Челябинске и Омске, а пахать без всякой гарантии результата, с риском провалиться, то сразу даст задний ход.
Тут на Галлана единственный крючок – деньги. Наши эффективные менеджеры способны насыпать, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Кожевников о том, что Якупов хвалит тренеров-легионеров: «Читал, смеялся. Наиль как раз их жертва, канадцы его и «похоронили». В СССР из него получился бы один из лучших «крайков» в нашем хоккее»