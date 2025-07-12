Галлан пока не согласился возглавить «Куньлунь». Тренер хочет от 150 млн рублей за сезон, завтра клуб проведет с ним собеседование («Матч ТВ»)

Жерар Галлан пока не достиг договоренности с «Куньлунем».

Ранее сообщалось , что канадский специалист согласился возглавить китайский клуб.

По информации «Матч ТВ», Галлан пока не дал согласия стать главным тренером «Куньлуня ».

«Представители «Куньлуня» только завтра проведут собеседование с Галланом . Он пока еще не дал свое согласие.

И его ценник составляет от 150 млн рублей, то есть от двух миллионов долларов за сезон. Еще нужно посмотреть, найдет ли такие деньги китайский клуб», – сообщил источник.