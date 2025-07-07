Кожевников о Хартли в «Локомотиве»: «В «Авангарде» у него было практически два состава. Одна тактика – посмотреть на хоккеистов в начале сезона и забрать себе самых сильных»

Александр Кожевников прокомментировал назначение Боба Хартли в «Локомотив».

64-летний канадский специалист стал новым главным тренером ярославской команды. Он выигрывал с «Авангардом » Кубок Гагарина в 2021 году.

«Пусть Хартли работает. Он пришел в удачный для себя клуб. Ему не надо ничего покупать, менять. Там команда хорошая.

Уверен, что у «Локомотива » остался чемпионский настрой, но до финала Кубка Гагарина в первый сезон Хартли вряд ли доведет команду. Не думаю, что можно повторить чемпионский путь, так как многие команды усилились и игроками, и тренерами.

Посмотрим на политику железнодорожников. Если ему начнут скупать всех, кого он захотел, как у него обычно бывало...

У него же одна тактика: посмотреть в начале сезона на хоккеистов и самых сильных себе забрать. У него в «Авангарде» два состава практически было. Посмотрите, что он делал. Если ему не дадут то же самое делать в «Локомотиве», то посмотрим, какой он тренер.

Я же не против иностранцев. Просто я всегда отмечаю, что они приходят в клуб и им все делают, а наших тренеров меняют как перчатки, ничего и никого не скупая им», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

Кожевников об освещении НХЛ: «Российские журналисты там – люди второго сорта, их не аккредитуют. Зачем подставляете вторую щеку, днем и ночью обсуждая НХЛ? Это мазохизм?»