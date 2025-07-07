  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кожевников о Хартли в «Локомотиве»: «В «Авангарде» у него было практически два состава. Одна тактика – посмотреть на хоккеистов в начале сезона и забрать себе самых сильных»
11

Кожевников о Хартли в «Локомотиве»: «В «Авангарде» у него было практически два состава. Одна тактика – посмотреть на хоккеистов в начале сезона и забрать себе самых сильных»

Александр Кожевников прокомментировал назначение Боба Хартли в «Локомотив».

64-летний канадский специалист стал новым главным тренером ярославской команды. Он выигрывал с «Авангардом» Кубок Гагарина в 2021 году. 

«Пусть Хартли работает. Он пришел в удачный для себя клуб. Ему не надо ничего покупать, менять. Там команда хорошая. 

Уверен, что у «Локомотива» остался чемпионский настрой, но до финала Кубка Гагарина в первый сезон Хартли вряд ли доведет команду. Не думаю, что можно повторить чемпионский путь, так как многие команды усилились и игроками, и тренерами.

Посмотрим на политику железнодорожников. Если ему начнут скупать всех, кого он захотел, как у него обычно бывало...

У него же одна тактика: посмотреть в начале сезона на хоккеистов и самых сильных себе забрать. У него в «Авангарде» два состава практически было. Посмотрите, что он делал. Если ему не дадут то же самое делать в «Локомотиве», то посмотрим, какой он тренер.

Я же не против иностранцев. Просто я всегда отмечаю, что они приходят в клуб и им все делают, а наших тренеров меняют как перчатки, ничего и никого не скупая им», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Кожевников об освещении НХЛ: «Российские журналисты там – люди второго сорта, их не аккредитуют. Зачем подставляете вторую щеку, днем и ночью обсуждая НХЛ? Это мазохизм?»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
logoАлександр Кожевников
logoКубок Гагарина
logoАвангард
logoЛокомотив
logoКХЛ
logoБоб Хартли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кожевников об интересе к НХЛ в России: «Растет поколение, пережевывающее в интернетах суррогат о Джонах Смитах. Нужны фильмы о золоте ЧМ-2014 в Минске и Олимпиаде-2018»
107сегодня, 08:20
Кожевников о драфте НХЛ: «Рябкина мы сами растоптали – не дали играть в КХЛ, перепечатали все байки из Америки. Зачем?! Вот с Жаровским «Салават» сработал идеально»
16сегодня, 06:40
Тренер «Флориды» Иванов о Хартли: «Один из лучших специалистов в мире. «Локомотив» вновь будет бороться за Кубок Гагарина, уверен»
6вчера, 19:43
Главные новости
Депутат Свищев о запрете Овечкину давать интервью в России: «Не надо искать политической подоплеки, если причина в том, что НХЛ снимает фильм. Александр – бренд мирового масштаба»
432 минуты назад
Депутат Журова о «Химках» и «Витязе»: «Клубы не должны сидеть на шее регионального бюджета. Иначе может не хватить средств на спортшколы. Что скажут налогоплательщики?»
2848 минут назад
СКА предлагал Толчинскому переподписать контракт с понижением зарплаты. Форвард отказался (Артур Хайруллин)
3сегодня, 14:45
«Филадельфия» продлит договор с Йорком на 5 лет и 5,15 млн долларов за сезон. Защитник говорил Торторелле, что «пробудет в клубе дольше него» (Эллиотт Фридман)
4сегодня, 13:57
Толчинский подпишет контракт с «Металлургом» на 2 года. Ранее форвард покинул СКА (Михаил Зислис)
15сегодня, 13:40
Губерниев о запрете Овечкину давать интервью в России: «Не удивлен, у НХЛ свои правила. Александр сказал о стране после рекорда, но только потому, что у лиги не было возражений»
8сегодня, 13:23
СКА расторг контракт с Толчинским. Соглашение было до 2028 года
20сегодня, 13:05
НХЛ запретила Овечкину давать эксклюзивные интервью в России этим летом. Лига снимает о нем фильм («Матч ТВ»)
55сегодня, 12:56
Мильштейн о драфте НХЛ: «Кучерова взяли 58-м, Дацюка – с 657-й попытки, в его третий драфт. Это праздник для ребят, но настоящая работа только начинается»
3сегодня, 12:47
Генменеджер «Вашингтона» о рынке свободных агентов: «Пытались совершить большую сделку, но не получилось. Игрок выбрал другой вариант – все свелось не к деньгам или сроку»
8сегодня, 12:01
Ко всем новостям
Последние новости
Ковальчук о Ларионове в СКА: «Все будет зависеть не только от него, в составе много изменений. Полный стадион будет однозначно, в Петербурге обожают хоккей»
3 минуты назад
Сурин потерял клюшки при перелете из США: «Баул не приехал пока. Запасного инвентаря нет, но к старту тренировок мой будет у меня»
15 минут назад
Плющев о том, что КХЛ не прервет регулярку на время ОИ-2026: «Решение верное, но может быть отток аудитории. Олимпиада при любых раскладах вызывает интерес, особенно плей-офф»
сегодня, 14:59
Агент Ливо: «Он игрок «Салавата», о других вариантах речи не шло. В контракте есть запрет на обмен, на нас никто не выходил»
1сегодня, 14:15
Билялетдинов и Федоров вошли в тренерские штабы команд на «Матче года». Игра российских звезд НХЛ и КХЛ пройдет 13 июля
сегодня, 12:13
Егор Яковлев: «Прошлый сезон – худший за всю карьеру. Сделал правильные выводы – скинул более 6 кг и хочу стать еще легче»
4сегодня, 11:40
Матч звезд КХЛ-2026 пройдет 7 и 8 февраля. Кубок Первого канала – с 11 по 14 декабря 2025-го, сборная легионеров КХЛ выступит на турнире
сегодня, 10:38
Гребенкин об отпуске: «Приехал в Россию, постоянно тренируюсь. С Набоковым выбрались на рыбалку – поехали в три часа ночи, прошел дождь и град. Хорошее приключение»
1сегодня, 10:24
Коньков о переезде «Куньлуня»: «Классная идея, для Питера маловато одной команды в КХЛ. Решение целесообразно – в Мытищах была очень низкая аудитория»
3сегодня, 09:42
Фридман о новом контракте Байрэма: «Без обращения в арбитраж был риск оффер-шита. «Баффало» не заинтересован в драфт-пиках»
1сегодня, 08:42