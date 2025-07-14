«Амур» хочет вновь арендовать форварда Лихачева у «Локомотива» (Metaratings)

«Амуру» интересен форвард «Локомотива» Ярослав Лихачев.

Хабаровский клуб намерен взять 23-летнего игрока в аренду.

Ранее нападающий уже выступал за «тигров» в сезоне-2022/23 – тоже на правах аренды.

В минувшем сезоне Лихачев провел 14 матчей за «Локомотив » в Фонбет Чемпионате КХЛ (1 очко, 0+1), после чего был отдан в аренду «Куньлуню». В 36 матчах за китайский клуб он добавил 14 (10+14) баллов при полезности «минус 13».

С общей статистикой форварда можно ознакомиться здесь .