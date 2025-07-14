«Амур» хочет вновь арендовать форварда Лихачева у «Локомотива» (Metaratings)
«Амуру» интересен форвард «Локомотива» Ярослав Лихачев.
Хабаровский клуб намерен взять 23-летнего игрока в аренду.
Ранее нападающий уже выступал за «тигров» в сезоне-2022/23 – тоже на правах аренды.
В минувшем сезоне Лихачев провел 14 матчей за «Локомотив» в Фонбет Чемпионате КХЛ (1 очко, 0+1), после чего был отдан в аренду «Куньлуню». В 36 матчах за китайский клуб он добавил 14 (10+14) баллов при полезности «минус 13».
С общей статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
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