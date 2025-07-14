Бабаев о будущем Кузнецова: «Варианты в НХЛ есть, финансовый вопрос на первом месте не стоит. Ясность наступит в конце июля или начале августа, думаю»

Шуми Бабаев сказал, что ясность с будущим Евгения Кузнецова в НХЛ скоро наступит.

«Большой сложности нет. Просто решение было принято чуть позже, чем могло быть. Из-за этого вся схема переворачивается, ведь многие клубы наметили свои цели.

Нужно переждать и понять, что именно имеет в виду тот или иной клуб. Но я уверен, что проблем с контрактом не будет. Финансовый вопрос на первом месте не стоит. Мы понимаем, что наш запрос совершенно актуален для ситуации, в которой находится Евгений .

Я вижу, что варианты и заинтересованность есть. Думаю, что ясность наступит в конце июля или начале августа», – сказал агент 32-летнего экс-форварда «Вашингтона» и СКА.