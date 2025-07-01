Кузнецовым интересуются около 10 клубов НХЛ, заявил Бабаев: «Он больше не игрок за 8 млн долларов. Качественный центр по разумной цене – это выгодная сделка для многих»
Ранее стало известно, что 33-летний форвард планирует продолжить карьеру в НХЛ. В прошлом сезоне он провел 45 матчей за СКА с учетом плей-офф и набрал 40 (13+27) очков.
«Есть около десяти команд, где Кузнецов мог бы стать реальным активом – там есть и место в составе, и место под потолком зарплат.
Кузнецов по-прежнему рассматривается как высококлассный хоккеиста с большим потенциалом. В то же время он больше не игрок за 8 миллионов долларов.
Его новый контракт будет значительно более доступным, и для многих команд это может быть выгодной сделкой: качественный центр по разумной цене.
Сейчас отличный момент для возвращения», – сказал агент игрока Шуми Бабаев.
Он также дал понять, что Кузнецов не будет подписывать просмотровый контракт.
«Нет необходимости тестировать Кузнецова. Все знают, кто он и на что он способен», – заявил представитель хоккеиста.
Бабаев о Кузнецове в СКА: «Тренер не использовал его так, как хотелось бы Евгению. Будет легче выступать в НХЛ, где он провел столько лет»