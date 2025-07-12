Бабаев о будущем Кузнецова: «Ищем варианты в НХЛ. Это не будет крупный контракт, он хочет доказать, что по-прежнему тот самый Кузнецов. Возможности вернуться в «Вашингтон» не вижу»

Агент Евгения Кузнецова рассказал о поисках нового клуба в НХЛ.

Ранее стало известно, что 33-летний форвард собирается продолжить карьеру в НХЛ . В прошлом сезоне он провел 45 матчей за СКА с учетом плей-офф и набрал 40 (13+27) очков.

«Я не хочу давить на клубы. Мы ищем лучшие варианты. У него огромный опыт в НХЛ. Но это не будет какой-то крупный контракт. Евгений хочет доказать, что он по-прежнему тот самый Кузнецов. Но подписать такого игрока – это всегда вызов для клуба», – сказал агент хоккеиста Шуми Бабаев .

Также агент ответил на вопрос о возможном возвращении Кузнецова в «Вашингтон ».

«Не думаю. Скорее уж он окажется в «Каролине», чем снова вернется в «Кэпиталс». Не вижу, как это вообще возможно», – сказал Бабаев.

Кузнецов не входит в планы «Монреаля», сообщил Бабаев: «Евгений хочет туда, но для него нет места. В СКА он играл мало, потому что так решил тренер»