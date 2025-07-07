«Монреаль» хочет подписать Кузнецова, сообщил журналист д’Амико: «Канадиенс» сделали все возможное, они оценивают варианты и готовят план B, C и D»
«Монреаль» может подписать контракт с Евгением Кузнецовым.
Ранее стало известно, что 33-летний форвард планирует продолжить карьеру в НХЛ. В прошлом сезоне он провел 45 матчей за СКА с учетом плей-офф и набрал 40 (13+27) очков.
«Когда речь заходит о Кузнецове, хочу подчеркнуть предельно ясно: этим летом «Канадиенс» действительно сделали все возможное – они тщательно оценивают все варианты и уже готовят планы B, C и D», – написал журналист Марко д’Амико.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Марко д’Амико в X
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