«Монреаль» хочет подписать Кузнецова, сообщил журналист д’Амико: «Канадиенс» сделали все возможное, они оценивают варианты и готовят план B, C и D»

«Монреаль» может подписать контракт с Евгением Кузнецовым.

Ранее стало известно, что 33-летний форвард планирует продолжить карьеру в НХЛ . В прошлом сезоне он провел 45 матчей за СКА с учетом плей-офф и набрал 40 (13+27) очков.

«Когда речь заходит о Кузнецове , хочу подчеркнуть предельно ясно: этим летом «Канадиенс» действительно сделали все возможное – они тщательно оценивают все варианты и уже готовят планы B, C и D», – написал журналист Марко д’Амико.

Кузнецов и НХЛ: слишком Болливуд, чтобы в это верить