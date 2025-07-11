Кузнецов не входит в планы «Монреаля», сообщил Бабаев: «Евгений хочет туда, но для него нет места. В СКА он играл мало, потому что так решил тренер»

«Монреаль» не планирует трансфер Евгения Кузнецова.

Ранее стало известно, что 33-летний форвард собирается продолжить карьеру в НХЛ. В прошлом сезоне он провел 45 матчей за СКА с учетом плей-офф и набрал 40 (13+27) очков.

На этой неделе журналист RG Марко д’Амик сообщил , что «Канадиенс» заинтересованы в подписании Евгения Кузнецова .

«Евгений отлично бы подошел. Он сам хочет играть в «Монреале », но там просто нет для него места. Не думаю, что у него появится такой шанс. Я говорил с руководством клуба, и они с уважением относятся к Евгению. Объяснили мне свою позицию – и это вполне нормально.

Мысль о возвращении в НХЛ его очень воодушевляет. Сейчас он еще более мотивирован. [В СКА] он сыграл, по сути, только 60-65% матчей, потому что тренер [Роман Ротенберг ] так решил. В России совсем другое восприятие хоккея. Евгений ведь давно не играл в КХЛ .

[В СКА] он хотел играть в одной тройке с Демидовым. На мой взгляд, Кузя провел отличный сезон, даже несмотря на то, что ему не всегда давали играть», – сказал агент хоккеиста Шуми Бабаев.