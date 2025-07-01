Бабаев о Кузнецове в СКА: «Тренер не использовал его так, как хотелось бы Евгению. Будет легче выступать в НХЛ, где он провел столько лет»

Агент Евгения Кузнецова объяснил причину ухода игрока из СКА.

Ранее стало известно , что 33-летний форвард планирует продолжить карьеру в НХЛ. В прошлом сезоне он провел 45 матчей за СКА с учетом плей-офф и набрал 40 (13+27) очков.

«Тренер не использовал его так, как хотелось бы Евгению . Я сказал ему: прошел год, все с чистого листа – это идеальный момент, чтобы попытаться вернуться на прежний уровень.

Он провел время вне НХЛ и теперь ясно видит разницу в уровне хоккея. Ему будет легче выступать в лиге, где он провел столько лет», – сказал представитель игрока Шуми Бабаев .

Бабаев исключил появление Кузнецова в КХЛ: «Евгений провел хороший сезон. Люди, которые разбираются в хоккее, видели, что он из себя представляет»