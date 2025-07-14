Набоков после 3:15 в «Матче года»: «Буду гордиться тем, что мне забил Овечкин. Но если получится сыграть против него в НХЛ, я не дам ему это сделать»
Илья Набоков будет гордиться тем, что ему забил Александр Овечкин.
Капитан «Вашингтона» отличился в «Матче года» и помог команде звезд НХЛ обыграть команду звезд КХЛ – 15:3.
«Александр – легенда, большой поклон ему за то, что он делает. Счастлив переживать эту эру, что он побил рекорд при мне. Я не расстроился, когда Александр забил мне на «Матче года».
Наоборот, буду гордиться тем, что мне забил Овечкин. Но, конечно же, если получится сыграть против него в сезоне НХЛ, я не дам ему это сделать», – сказал вратарь «Металлурга».
Напомним, что ранее 22-летний Набоков подписал контракт новичка с «Колорадо». Соглашение начнет действовать в сезоне-2026/27.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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