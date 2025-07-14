Набоков после 3:15 в «Матче года»: «Буду гордиться тем, что мне забил Овечкин. Но если получится сыграть против него в НХЛ, я не дам ему это сделать»

Илья Набоков будет гордиться тем, что ему забил Александр Овечкин.

Капитан «Вашингтона » отличился в «Матче года» и помог команде звезд НХЛ обыграть команду звезд КХЛ – 15:3.

«Александр – легенда, большой поклон ему за то, что он делает. Счастлив переживать эту эру, что он побил рекорд при мне. Я не расстроился, когда Александр забил мне на «Матче года».

Наоборот, буду гордиться тем, что мне забил Овечкин. Но, конечно же, если получится сыграть против него в сезоне НХЛ , я не дам ему это сделать», – сказал вратарь «Металлурга».

Напомним, что ранее 22-летний Набоков подписал контракт новичка с «Колорадо». Соглашение начнет действовать в сезоне-2026/27.