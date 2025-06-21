Агент Набокова: «Он решил, что было бы неплохо в этом году остаться в КХЛ, подготовиться морально, подучить язык. После этого уже можно будет помогать «Колорадо»

Агент Ильи Набокова высказался о том, что вратарь проведет еще год в КХЛ.

22-летний голкипер подписал контракт новичка с «Колорадо», но проведет сезон-2025/26 в «Металлурге » на правах аренды .

– Я принял такое решение, в первую очередь, переговорив с командой. У нас были долгие, длиной в месяц дискуссии, разговоры.

Илье нужно было лучше выучить язык, больше подготовиться конкретно к отъезду. Потому что вратарю ехать в АХЛ и готовиться там – никакого смысла нет.

Поэтому он решил, что ему неплохо было бы в этом году еще здесь остаться, подготовиться морально, подучить язык. А после этого уже можно будет помогать «Колорадо ».

– Важно и то, что сгорает один год контракта новичка?

– Дело даже не в том, сгорает год или нет. Он будет иметь возможность вернуться в текущий сезон НХЛ , когда сезон закончится здесь, – сказал агент Шуми Бабаев.