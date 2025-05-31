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Набоков проведет следующий сезон в аренде в «Металлурге». Вратарь подписал контракт новичка с «Колорадо» на 2 года

Илья Набоков проведет следующий сезон на правах аренды в «Металлурге».

Об этом сообщает Шуми Бабаев, агент 22-летнего вратаря.

Накануне голкипер подписал контракт новичка с «Колорадо» на 2 года.

«В Штаты он отправится осенью 2026 года», – написал Бабаев.

В минувшем сезоне Набоков провел 49 матчей за «Металлург» в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,22 шайбы и отражая 92,3% бросков. В плей-офф вратарь сыграл 5 игр, пропуская в среднем 2,13 шайбы и отражая 92% бросков.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Шуми Бабаева
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