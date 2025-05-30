Набоков подписал контракт новичка с «Колорадо» на 2 года
Илья Набоков подписал контракт новичка с «Колорадо».
Срок соглашения рассчитан на 2 года.
«Эвеланш» выбрали Илью Набокова во втором раунде драфта НХЛ-2024 под общим 38-м номером.
В прошлом сезоне голкипер провел 49 матчей за «Металлург» в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,22 шайбы и отражая 92,3% бросков. В плей-офф вратарь сыграл 5 игр, пропуская в среднем 2,13 шайбы и отражая 92% бросков.
Ранее агент вратаря сообщил, что Набоков может подписать контракт с «Колорадо» и остаться в «Металлурге» в аренде еще на сезон.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Колорадо»
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