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  • Юрзинов об иностранных тренерах в КХЛ: «Можно пойти путем «Динамо» – и перезапустить свою систему. А можно вложиться в легионеров, получить сиюминутный результат, а потом хоть потоп»
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Юрзинов об иностранных тренерах в КХЛ: «Можно пойти путем «Динамо» – и перезапустить свою систему. А можно вложиться в легионеров, получить сиюминутный результат, а потом хоть потоп»

Владимир Юрзинов недоволен тем, что клубы КХЛ приглашают иностранных тренеров.

«Слежу за тем, как «Куньлунь» ищет себе тренера, мелькают североамериканские фамилии – одна за другой. Похожая картина в Омске, где североамериканца выписали даже под ВХЛ, в Челябинске, Ярославле.

Жаль, что тренерскую школу имени Чернышева, Тарасова и Тихонова, мы, получается, вынуждаем сдать свои позиции. Во всем мире тренерские рынки практически закрыты, а уж о том, чтобы взять с собой еще и легионера-ассистента, даже подумать нельзя – это просто вызов. А ведь нет национальной тренерской школы – нет и национального развития…

Можно пойти путем «Динамо» – и перезапустить свою систему, вложиться в будущее. А можно вложиться в сегодняшний день, в легионеров, получить сиюминутный результат, а потом хоть потоп… 

Тот же «Куньлунь» один раз – и в дебютный сезон – вышел в КХЛ в плей-офф, было это при российском тренере (Владимире Юрзинове-младшем – Спортс) и со скромным бюджетом. Делайте выводы», – сказал бывший тренер сборной СССР. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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