Курьянов привез Кубок Гагарина в гематологическое отделение детской больницы в Омске. Экс-форвард «Авангарда» и тренер ЦСКА много лет помогает клинике

Антон Курьянов привез Кубок Гагарина в детскую больницу в Омске.

Курьянов, ранее вошедший в тренерский штаб ЦСКА , на правах обладателя Кубка Гагарина-2025 с «Локомотивом » получил право провести один день с трофеем.

Экс-форвард «Авангарда » много лет поддерживает врачей и юных пациентов гематологического отделения, приобретая необходимое оборудование и создавая комфортные условия для детей.

«У многих ребят непростые диагнозы и предстоит долгое лечение. Неизвестно, как сложится их жизнь в будущем.

Но для них возможность увидеть Кубок Гагарина – это событие, которое останется в памяти навсегда», – сказал Антон Курьянов .

Антон Алексеевич уже более десяти лет является куратором гематологического отделения нашей больницы. Мы очень ценим его поддержку и помощь его друзей. Для детей приезд такой звезды – это особенное событие, а возможность прикоснуться к Кубку Гагарина – это незабываемо», – заявил главный врач Областной детской клинической больницы Олег Горбунов.

Курьянов привез Кубок Гагарина на могилу Вьюхина. Голкипер «Локомотива» погиб в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года