Курьянов привез Кубок Гагарина на могилу Вьюхина. Голкипер «Локомотива» погиб в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года
Антон Курьянов привез Кубок Гагарина на могилу Александра Вьюхина в Омске.
Курьянов, ранее подписавший пятилетний контракт с ЦСКА, на правах обладателя Кубка Гагарина-2025 с «Локомотивом», получил право провести один день с трофеем.
Он отвез кубок на могилу бывшего вратаря ярославского клуба, погибшего в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.
Вьюхин выступал за «Авангард» с 1994 по 2003 год. В сезоне-2002/03 Курьянова стали привлекать к играм за омский клуб.
Фото: t.me/lukinhockey
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Льва Лукина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости