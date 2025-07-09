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Курьянов привез Кубок Гагарина на могилу Вьюхина. Голкипер «Локомотива» погиб в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года

Антон Курьянов привез Кубок Гагарина на могилу Александра Вьюхина в Омске.

Курьянов, ранее подписавший пятилетний контракт с ЦСКА, на правах обладателя Кубка Гагарина-2025 с «Локомотивом», получил право провести один день с трофеем.

Он отвез кубок на могилу бывшего вратаря ярославского клуба, погибшего в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

Вьюхин выступал за «Авангард» с 1994 по 2003 год. В сезоне-2002/03 Курьянова стали привлекать к играм за омский клуб.

Фото: t.me/lukinhockey

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Льва Лукина
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