  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дмитрий Рябыкин: «Хартли оказал серьезное влияние на развитие нашей тренерской школы. Легионеры такого уровня работают на КХЛ и на весь наш хоккей»
1

Дмитрий Рябыкин: «Хартли оказал серьезное влияние на развитие нашей тренерской школы. Легионеры такого уровня работают на КХЛ и на весь наш хоккей»

Дмитрий Рябыкин высказался о назначении Боба Хартли тренером «Локомотива».

– Знаменитый Боб Хартли, у которого вы несколько лет работали в «Авангарде» первым помощником, возглавил «Локомотив». Сюрприз?

– Не думаю, что это назначение может вызвать удивление. «Локомотив» – действующий чемпион, команда, перед которой всегда стоит максимальная задачу.

Очевидно, что после ухода штаба Игоря Никитина менеджмент, что называется, не захотел играть на понижение, минимизировав риск. Отсюда ставка на Хартли, уровень которого известен и в КХЛ, и в НХЛ. Все логично.

– Получается, в КХЛ возвращается мода на канадских тренеров – Гру и Буше работают в ваших бывших клубах «Тракторе» и «Авангарде», теперь Хартли…

– Не делал бы обобщений. Каждый отдельный случай нужно обсуждать – со всеми плюсами и минусами. Но факт в том, что ряд ведущих клубов КХЛ сделал ставку на канадцев.

– Многие ветераны отечественного хоккея эту ставку критикуют…

– С уважением отношусь к Александру Кожевникову, другим нашим прославленным экспертам, в их оценках много справедливого.

Согласен с тем, что иностранцы и российские тренеры должны работать в равных условиях, при равной конкуренции.

Не могу говорить за Гру или Буше, скажу за Хартли.

В «Авангарде» Боб оказал очень серьезное влияние на развитие нашей тренерской школы. Легионеры такого уровня работают и на КХЛ, и на весь наш хоккей, – сказал Дмитрий Рябыкин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
logoДмитрий Рябыкин
logoЛокомотив
logoБоб Хартли
logoБенуа Гру
logoАлександр Кожевников
logoГи Буше
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Сергей Толчинский: «Металлург» подходит мне как никакая другая команда в КХЛ. СКА меняется, новое руководство, тренер – так сложилось»
1сегодня, 01:35
СКА задолжал около 400 млн рублей «СКА-Арене». Клуб вернулся в Ледовый дворец («СЭ»)
16сегодня, 01:10
Драйзайтль пожертвовал по 29 комплектов экипировки родной команде из Кельна на 2 сезона: «Это поможет новому поколению полюбить хоккей, надеюсь»
4вчера, 21:16Фото
Исхаков про обмен из ЦСКА в «Металлург»: «Как глоток свежего воздуха, нужна смены обстановки. Разин сказал, что рад видеть меня в команде»
3вчера, 20:41
«Колорадо» назначил экс-тренера «Сиэтла» Хэкстола ассистентом Беднара. При нем «Кракен» вышел в плей-офф в сезоне-2022/23
2вчера, 20:18
Кудрявцев про МХЛ и OHL: «В лиге Онтарио общий уровень любой команды и игроков выше. Площадка намного меньше, может, поэтому так»
4вчера, 19:39
Фетисов о Хартли в «Локомотиве»: «Чем больше топ-специалистов в нашем хоккее, тем сильнее конкуренция – это главный путь к прогрессу»
2вчера, 19:25
Терешенко о Ротенберге: «В СКА отлично проявил себя как управленец, выстроил систему. Благодаря ему у хоккеистов есть все для тренировок и развития»
10вчера, 19:03
Мичков о Знарке: «Как отец для всех русских в «Филадельфии», всегда готов прийти на помощь. У него огромный опыт, и он делится им с нами»
вчера, 18:43
Пулюярви перешел в швейцарский «Серветт», контракт – на 2 года. 4-й номер драфта-2016 провел сезон в «Питтсбурге» и фарме «Флориды»
9вчера, 18:13
Ко всем новостям
Последние новости
Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна перешел в NCAA и будет играть за университет Пенсильвании
сегодня, 01:20
«Торонто», «Даллас» и «Детройт» интересуются Хэмилтоном из «Нью-Джерси». У защитника есть право заблокировать переход в 10 клубов НХЛ (RG)
вчера, 22:05
Мичков о дебютном сезоне в НХЛ: «Совершенству нет предела, дальше будет лучше, надеюсь. В работе с Тортореллой нравилось, что он все говорит в лицо»
вчера, 21:45
Вайсфельд про обмен Менелла в СКА: «Для «Динамо» фантастическая сделка. Бреннан потерял место в составе, клуб получил двух качественных юниоров»
1вчера, 21:30
Черкас о Толчинском: «СКА не продлил его из-за финансовых вопросов, в систему Ларионова он бы подошел. Для «Металлурга» хорошая сделка»
2вчера, 20:59
Щитов о том, что КХЛ не прервет регулярку на время ОИ-2026: «В паузе нет смысла, лига сделала правильно. Почему мы должны простаивать в феврале?»
вчера, 20:29
«Ванкувер» продлил контракт с Толопило на 2 года. У белорусского вратаря 36 матчей в АХЛ с 90,2% отбитых бросков
3вчера, 20:01
Вайсфельд о переходе Толчинского в «Металлург»: «За СКА играть не хочет, агент давно просил его отпустить. Это качественный хоккеист, поможет любой команде»
вчера, 19:13
Андрей Коваленко о Хартли: «Локомотив» ставит задачу выигрывать титулы, там и не может быть других тренеров. В Омске он показал результат»
3вчера, 18:53
Рыбин о Мерфи в СКА: «С Деанджело можно сравнить, тоже топ-защитник. Сможет ли Тревор заменить Никишина – зависит от Ларионова»
вчера, 18:30