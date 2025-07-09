Дмитрий Рябыкин: «Хартли оказал серьезное влияние на развитие нашей тренерской школы. Легионеры такого уровня работают на КХЛ и на весь наш хоккей»

Дмитрий Рябыкин высказался о назначении Боба Хартли тренером «Локомотива».

– Знаменитый Боб Хартли, у которого вы несколько лет работали в «Авангарде» первым помощником, возглавил «Локомотив». Сюрприз?

– Не думаю, что это назначение может вызвать удивление. «Локомотив» – действующий чемпион, команда, перед которой всегда стоит максимальная задачу.

Очевидно, что после ухода штаба Игоря Никитина менеджмент, что называется, не захотел играть на понижение, минимизировав риск. Отсюда ставка на Хартли, уровень которого известен и в КХЛ, и в НХЛ. Все логично.

– Получается, в КХЛ возвращается мода на канадских тренеров – Гру и Буше работают в ваших бывших клубах «Тракторе» и «Авангарде», теперь Хартли…

– Не делал бы обобщений. Каждый отдельный случай нужно обсуждать – со всеми плюсами и минусами. Но факт в том, что ряд ведущих клубов КХЛ сделал ставку на канадцев.

– Многие ветераны отечественного хоккея эту ставку критикуют…

– С уважением отношусь к Александру Кожевникову, другим нашим прославленным экспертам, в их оценках много справедливого.

Согласен с тем, что иностранцы и российские тренеры должны работать в равных условиях, при равной конкуренции.

Не могу говорить за Гру или Буше, скажу за Хартли.

В «Авангарде» Боб оказал очень серьезное влияние на развитие нашей тренерской школы. Легионеры такого уровня работают и на КХЛ, и на весь наш хоккей, – сказал Дмитрий Рябыкин .