Якупова удивила новость про Галлана и «Куньлунь»: «Но у нас что угодно может произойти. Некоторые в это не верят, как не верили, что я встретил Мозякина с полными грибов пакетами»

Наиль Якупов оценил тренерские перестановки в КХЛ.

– Галлан в «Куньлуне».

– Удивился этой новости. Но у нас все что угодно может произойти. Некоторые в это не верят. Так же, как и в то, что несколько лет назад я Мозякина встретил, который шел в одеянии [грибника] и с пакетами, полными грибов. Многие мне потом не верили, что так произошло.

– Что вас еще удивило?

– Боб Хартли в «Локомотиве». Он всегда говорил, что хочет на пенсию, проводить время с внуками, – сказал форвард «Авангарда ».