Якупова удивила новость про Галлана и «Куньлунь»: «Но у нас что угодно может произойти. Некоторые в это не верят, как не верили, что я встретил Мозякина с полными грибов пакетами»
Наиль Якупов оценил тренерские перестановки в КХЛ.
– Удивился этой новости. Но у нас все что угодно может произойти. Некоторые в это не верят. Так же, как и в то, что несколько лет назад я Мозякина встретил, который шел в одеянии [грибника] и с пакетами, полными грибов. Многие мне потом не верили, что так произошло.
– Что вас еще удивило?
– Боб Хартли в «Локомотиве». Он всегда говорил, что хочет на пенсию, проводить время с внуками, – сказал форвард «Авангарда».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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