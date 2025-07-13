Марек о «Вашингтоне»: «Не удивлюсь, если они захотят кого-нибудь выменять. Не забываем, что следующий сезон – лебединая песня Овечкина в НХЛ, скорее всего»

Джефф Марек ожидает, что «Вашингтон» может быть активен на рынке обменов.

«Думаю, обмены в межсезонье еще будут. Больше всего меня интересует «Вашингтон». Они до конца претендовали на Николая Элерса.

Сейчас у них хорошо выстроенная и умная команда. Думаю, что если и есть клуб, который будет активен на рынке обменов, то это «Кэпиталс». Пусть даже сейчас они не находятся в центре внимания.

Не будем забывать, что следующий сезон – лебединая песня Александра Овечкина в НХЛ , скорее всего. Я не удивлюсь, если они захотят кого-нибудь выменять», – приводит RMNB слова инсайдера Daily Faceoff.

Генменеджер «Вашингтона»: «Мы изучим рынок обменов – потенциально могут быть интересные игроки. Многие клубы близки к потолку зарплат»