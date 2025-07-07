Генменеджер «Вашингтона» о рынке свободных агентов: «Пытались совершить большую сделку, но не получилось. Игрок выбрал другой вариант – все свелось не к деньгам или сроку»

Генменеджер «Вашингтона» оценил действия клуба на рынке свободных агентов.

Сообщалось , что «Кэпиталс» были заинтересованы в форварде Николае Элерсе , который подписал контракт с «Каролиной» на 6 лет и 8,5 млн долларов за сезон.

«Я не буду говорить о конкретных игроках, но мы рассматривали свободных агентов. По мере приближения к 1 июля громкие имена покидали список, некоторые из них были бы интересны нашей команде.

Затем мы попытались совершить большую сделку, но не получилось. Это свелось к не деньгам, сроку или чему-то подобному. Игрок выбрал другой вариант, который считал лучшим для него как на льду, так и за его пределами.

Процесс затянулся, но мы полностью уважаем хоккеиста, который не торопился, чтобы принять правильное для себя решение», – сказал генеральный менеджер «Вашингтона » Крис Патрик .

Генменеджер «Вашингтона»: «Мы изучим рынок обменов – потенциально могут быть интересные игроки. Многие клубы близки к потолку зарплат»