Исаков об 1:7 от «Динамо» Минск: «Нужно, чтобы у каждого в «Торпедо» нашлось мужество, чтобы в первую очередь спросить с себя. Важно сделать правильные выводы»

Алексей Исаков высказался после крупного поражения от минского «Динамо» (1:7).

– Сложно комментировать такую игру. Конечно, здесь сейчас нужно, чтобы у каждого из нашей команды нашлось мужество для того, чтобы в первую очередь при таком результате спросить с себя.

Очень важно сделать правильные выводы и понять для себя, что не получилось в этой игре. Ну и соответственно готовиться к следующим матчам.

– Вы пропустили семь шайб. Не думали сменить вратаря по ходу встречи?

– Таких мыслей не было.

– Сегодня у вас в составе дебютировал Шейн Принс. Оцените его действия на льду.

– Он старался, двигался. Понятно, что при таком результате сложно оценить игру отдельного хоккеиста. Но желание с его стороны было большим, – сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.

«Торпедо» проиграло 5 из 6 последних матчей. Команда Исакова уступила минскому «Динамо» – 1:7