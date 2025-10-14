Исаков об 1:7 от «Динамо» Минск: «Нужно, чтобы у каждого в «Торпедо» нашлось мужество, чтобы в первую очередь спросить с себя. Важно сделать правильные выводы»
– Сложно комментировать такую игру. Конечно, здесь сейчас нужно, чтобы у каждого из нашей команды нашлось мужество для того, чтобы в первую очередь при таком результате спросить с себя.
Очень важно сделать правильные выводы и понять для себя, что не получилось в этой игре. Ну и соответственно готовиться к следующим матчам.
– Вы пропустили семь шайб. Не думали сменить вратаря по ходу встречи?
– Таких мыслей не было.
– Сегодня у вас в составе дебютировал Шейн Принс. Оцените его действия на льду.
– Он старался, двигался. Понятно, что при таком результате сложно оценить игру отдельного хоккеиста. Но желание с его стороны было большим, – сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.
