Роман Ротенберг о 3:0 с Боливией: «Всех с победой! Россия вперед! Ждем всех в Новосибирске на матче сборной по хоккею. Вместе мы сила!»
Роман Ротенберг поздравил болельщиков с победой футбольной сборной России.
Россия разгромила Боливию со счетом 3:0 в BetBoom товарищеском матче в Москве на «ВТБ Арене».
«Всех с победой сборной России! Россия вперед!
Ждем вас всех в Новосибирске на матче сборной России по хоккею. Вместе мы сила!» – сказал главный тренер «России 25», член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг.
Напомним, с 11 по 14 декабря в Новосибирске пройдет Кубок Первого канала.
