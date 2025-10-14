Роман Ротенберг о 3:0 с Боливией: «Всех с победой! Россия вперед! Ждем всех в Новосибирске на матче сборной по хоккею. Вместе мы сила!»

Роман Ротенберг поздравил болельщиков с победой футбольной сборной России.

Россия разгромила Боливию со счетом 3:0 в BetBoom товарищеском матче в Москве на «ВТБ Арене».

«Всех с победой сборной России! Россия вперед!

Ждем вас всех в Новосибирске на матче сборной России по хоккею. Вместе мы сила!» – сказал главный тренер «России 25», член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг .

Напомним, с 11 по 14 декабря в Новосибирске пройдет Кубок Первого канала .