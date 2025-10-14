«Монреаль» продлил контракты с Гортоном и Кентом Хьюзом на 5 лет

«Монреаль» продлил контракты с Джеффом Гортоном и Кентом Хьюзом на 5 лет.

Владелец и президент «Канадиенс» Джефф Молсон объявил, что команда продлила соглашения с генеральным менеджером Кентом Хьюзом и Джеффом Гортоном, который был назначен президентом по хоккейным операциям.

Гортон ранее занимал пост вице-президента «Монреаля » по хоккейным операциям. Срок действующих соглашений специлистов был рассчитан до конца сезона-2025/26.

Гортон работает в «Канадиенс» с ноября 2021 года. Хьюз был назначен генеральным менеджером 18 января 2022 года. Отмечается, что под их руководством в прошлом чемпионате «Монреаль» впервые с сезона-2020/21 вышел в плей-офф.

«Я очень рад, что Джефф и Кент остались с «Монреаль Канадиенс» еще на пять лет. Их стремление построить организацию мирового класса не ослабевает и будет только расти по мере нашего прогресса в ближайшие годы», — сказал Джефф Молсон.