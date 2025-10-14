1

«Монреаль» продлил контракты с Гортоном и Кентом Хьюзом на 5 лет

«Монреаль» продлил контракты с Джеффом Гортоном и Кентом Хьюзом на 5 лет.

Владелец и президент «Канадиенс» Джефф Молсон объявил, что команда продлила соглашения с генеральным менеджером Кентом Хьюзом и Джеффом Гортоном, который был назначен президентом по хоккейным операциям.

Гортон ранее занимал пост вице-президента «Монреаля» по хоккейным операциям. Срок действующих соглашений специлистов был рассчитан до конца сезона-2025/26.

Гортон работает в «Канадиенс» с ноября 2021 года. Хьюз был назначен генеральным менеджером 18 января 2022 года. Отмечается, что под их руководством в прошлом чемпионате «Монреаль» впервые с сезона-2020/21 вышел в плей-офф.

«Я очень рад, что Джефф и Кент остались с «Монреаль Канадиенс» еще на пять лет. Их стремление построить организацию мирового класса не ослабевает и будет только расти по мере нашего прогресса в ближайшие годы», — сказал Джефф Молсон.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Монреаля»
logoМонреаль
logoДжефф Гортон
Джефф Молсон
logoНХЛ
logoКент Хьюз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Монреаль» продлил контракт с Хатсоном на 8 лет и 8,85 млн долларов в год. Защитник набрал 66 очков в прошлом сезоне и выиграл «Колдер Трофи»
23вчера, 14:54
Демидов сыграл 6:06 в большинстве в матче с «Чикаго». Форвард «Монреаля» остался без очков – 1 бросок и «минус 1» за 14:22
412 октября, 06:55
Каменский об адаптации в НХЛ: «Английский не знал, набирал в Нью-Йорк агенту, чтобы в Квебеке привезли пиццу. Привыкал получать зарплату не в кассе, а на счет, ездить на «Крайслере» после «Жигулей»
1010 октября, 14:37
Главные новости
Выиграйте хоккейную джерси Спортса» за 12 несложных вопросов! Такое не купить
15 минут назадТесты и игры
Брэди Ткачак пропустит минимум 4 недели из-за травмы руки
55 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» примет «Тампу», «Рейнджерс» против «Эдмонтона», «Даллас» сыграет с «Миннесотой», «Питтсбург» в гостях у «Анахайма»
49сегодня, 21:01
Галлан о том, что «Шанхай» – 1-й на Западе, а СКА – 8-й: «У них не задался старт, это хороший клуб. Я больше переживаю за свою команду. Последние 10 матчей сыграли здорово»
2сегодня, 20:59
Исаков об 1:7 от «Динамо» Минск: «Нужно, чтобы у каждого в «Торпедо» нашлось мужество, чтобы в первую очередь спросить с себя. Важно сделать правильные выводы»
4сегодня, 19:44
Роман Ротенберг о 3:0 с Боливией: «Всех с победой! Россия вперед! Ждем всех в Новосибирске на матче сборной по хоккею. Вместе мы сила!»
9сегодня, 19:36
«Шанхай» выиграл 6 из 7 последних матчей. Команда Галлана вышла на 1-е место на Западе
22сегодня, 19:13
Роман Ротенберг о 3:0 с Боливией: «Вперед, Россия! 🇷🇺 ❤️»
22сегодня, 18:59Фото
КХЛ. «Шанхай» победил «Динамо» Москва, «Авангард» забил 8 голов «Трактору», «Салават» проиграл «Ак Барсу», «Динамо» Минск разгромило «Торпедо»
328сегодня, 18:48
Хмелевски о 1-м голе за «Ак Барс»: «Всегда приятно забивать. Понимал, что много бросаю, но шайба пока не залетает. Надеюсь, пойдет горячая вода»
сегодня, 18:40
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев об ошибке с голом СКА: «Комментариям тренеров желательно быть более корректными. Не надо приписывать победу себе, потому что вроде бы счастье было на их стороне»
18 минут назад
Квартальнов о 7:1 с «Торпедо»: «Счет хороший. И в реализации было неплохо, и 3-й период идет в зачет, но проблемы были. Демченко дал нам много шансов выиграть»
31 минуту назад
Исаков о том, попало ли «Торпедо» в кризис: «Есть определенные моменты по игре в обороне. Они общие, это касается всех, будем разбираться»
44 минуты назад
Кудашов о 2:3 от «Шанхая»: «Нам не хватило одного гола. Игра похожа на ту, которая была дома, за исключением того, что там смогли войти в овертайм»
2сегодня, 20:26
Ги Буше: «Атака «Авангарда» строится в том числе на защитниках. В современном хоккее, включая НХЛ, так – если вы хотите побеждать, то очень важно иметь уверенную оборону»
сегодня, 20:14
Кравец о потасовке на 1-й секунде матча с «Сибирью»: «С одной стороны, мы победили в драке, с другой – потеряли первого центра. Этого лучше не делать»
сегодня, 19:59
Гру о 5:8: «Когда даешь столько шансов против «Авангарда», такая хорошая команда их обязательно реализует»
2сегодня, 19:52
Гатиятулин о 1-м голе Хмелевски за «Ак Барс»: «Даем Саше время на адаптацию, мы рады за него. Он много полезных вещей делал в прошлых матчах и добавил нам стабильности в составе»
сегодня, 19:26
«Торпедо» проиграло 5 из 6 последних матчей. Команда Исакова уступила минскому «Динамо» – 1:7
3сегодня, 18:52
Буцаев о драке на 1-й секунде матча «Барыс» – «Сибирь»: «Нормально к этому отношусь: договорились, сбросили перчатки, все было честно и по-мужски. Такие вещи могут украшать игры»
1сегодня, 18:28