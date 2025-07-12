Овечкин получил кий от чемпиона мира по бильярду Абрамова. Форвард «Вашингтона» взамен подарил клюшку

Александр Овечкин получил кий в подарок от чемпиона мира по бильярду.

Бильярдист Иосиф Абрамов рассказал об этом в своих соцсетях. В ответ он получил клюшку от форварда «Вашингтона».

«Познакомился с фантастическим спортсменом и не менее крутым человеком Александром Овечкиным . Легенда спорта!

Спасибо за такой подарок», – написал четырехкратный чемпион мира по пирамиде (русскому бильярду).

Фото: t.me/ovigr8official