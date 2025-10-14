Галлан о том, что «Шанхай» – 1-й на Западе, а СКА – 8-й: «У них не задался старт, это хороший клуб. Я больше переживаю за свою команду. Последние 10 матчей сыграли здорово»

Жерар Галлан высказался после победы в матче с «Динамо» (3:2).

– Очень хорошая игра, всем довольны. Считаю, что первый период провели здорово. Во втором были определенные недочеты, но затем мы исправились. Рады, что заработали два очка против сильной команды.

– Ваша команда на первом месте конференции. Удовлетворены результатами?

– Да, мы рады. Но все-таки еще очень большой путь в регулярном чемпионате. Особенно радуют последние 10 матчей, с «Динамо » был лучший матч в нашем исполнении. Все 60 минут мы провели очень ровно.

– Одна команда из Санкт-Петербурга находится на восьмом месте Западной конференции (СКА – Спортс”), другая – на первом. В чем ваш секрет?

– Не знаю много о другой команде. Это хорошая команда с талантливыми игроками. Наверняка у них не задался старт. Но я больше переживаю за свою команду.

Хочу отметить, что последние 10 матчей сыграли здорово, также отмечу вратарей. Все наши вратари работают на максимум, они были ключевыми игроками. Мы добавляем по ходу сезона, последние матчи особенно получились.

– Стоит ли ждать еще изменений в составе?

– Насколько знаю, нет. Мы общаемся с генеральным менеджером и стараемся сделать команду лучше каждый день. Если такая возможность появится, вероятно, будут изменения. На сегодняшний день мы довольны тем, что сейчас есть. Кросби [приедет], может быть, – сказал главный тренер «Шанхай Дрэгонс » Жерар Галлан .

