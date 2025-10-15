0

Брэди Ткачак пропустит минимум 4 недели из-за травмы руки

Брэди Ткачак пропустит минимум 4 недели из-за травмы правой руки.

Об этом сообщил главный тренер «Оттавы» Трэвис Грин.

Форвард и капитан «Сенаторс» получил травму в первом периоде матча против «Нэшвилла» (1:4), когда его ударил клюшкой защитник Роман Йоси. Брэди Ткачак остался в игре, но позже пропустил последние 9:04 третьего периода.

«Он пропустит значительное количество времени. Мы узнаем больше в ближайшие 24 часа. Мы пока не знаем точно, но это минимум четыре недели. Мы точно не знаем», – сказал Грин.

Тренер добавил, что операция не исключена.

В этом сезоне Брэди Ткачак отдал 3 передачи в 3 матчах за «Оттаву».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoБрэди Ткачак
logoОттава
logoНХЛ
травмы
logoТрэвис Грин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Панарин – 24-й в рейтинге 50 лучших игроков НХЛ от Sportsnet. Шестеркин – 27-й, Хедман – 22-й, Брэди Ткачак – 23-й, Мэттью Ткачак – 25-й, Далин – 28-й
31 октября, 13:25
18-летний Прохоров из «Динамо»: «Кузнецов очень веселый и открытый человек – сказал, что я на льду как злая собака. Радулов – живая энциклопедия, много знает о хоккее»
14 сентября, 13:40
Сет Джарвис назвал Маршанда лучшим трэш-токером в НХЛ: «Не знаю, кто может превзойти его. Я в этом плане где-то на дне – не могу так быстро что-то выпалить»
114 сентября, 06:35
Главные новости
Выиграйте хоккейную джерси Спортса» за 12 несложных вопросов! Такое не купить
17 минут назадТесты и игры
НХЛ. «Вашингтон» примет «Тампу», «Рейнджерс» против «Эдмонтона», «Даллас» сыграет с «Миннесотой», «Питтсбург» в гостях у «Анахайма»
49сегодня, 21:01
Галлан о том, что «Шанхай» – 1-й на Западе, а СКА – 8-й: «У них не задался старт, это хороший клуб. Я больше переживаю за свою команду. Последние 10 матчей сыграли здорово»
2сегодня, 20:59
«Монреаль» продлил контракты с Гортоном и Кентом Хьюзом на 5 лет
1сегодня, 20:47
Исаков об 1:7 от «Динамо» Минск: «Нужно, чтобы у каждого в «Торпедо» нашлось мужество, чтобы в первую очередь спросить с себя. Важно сделать правильные выводы»
4сегодня, 19:44
Роман Ротенберг о 3:0 с Боливией: «Всех с победой! Россия вперед! Ждем всех в Новосибирске на матче сборной по хоккею. Вместе мы сила!»
9сегодня, 19:36
«Шанхай» выиграл 6 из 7 последних матчей. Команда Галлана вышла на 1-е место на Западе
22сегодня, 19:13
Роман Ротенберг о 3:0 с Боливией: «Вперед, Россия! 🇷🇺 ❤️»
22сегодня, 18:59Фото
КХЛ. «Шанхай» победил «Динамо» Москва, «Авангард» забил 8 голов «Трактору», «Салават» проиграл «Ак Барсу», «Динамо» Минск разгромило «Торпедо»
328сегодня, 18:48
Хмелевски о 1-м голе за «Ак Барс»: «Всегда приятно забивать. Понимал, что много бросаю, но шайба пока не залетает. Надеюсь, пойдет горячая вода»
сегодня, 18:40
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев об ошибке с голом СКА: «Комментариям тренеров желательно быть более корректными. Не надо приписывать победу себе, потому что вроде бы счастье было на их стороне»
20 минут назад
Квартальнов о 7:1 с «Торпедо»: «Счет хороший. И в реализации было неплохо, и 3-й период идет в зачет, но проблемы были. Демченко дал нам много шансов выиграть»
33 минуты назад
Исаков о том, попало ли «Торпедо» в кризис: «Есть определенные моменты по игре в обороне. Они общие, это касается всех, будем разбираться»
46 минут назад
Кудашов о 2:3 от «Шанхая»: «Нам не хватило одного гола. Игра похожа на ту, которая была дома, за исключением того, что там смогли войти в овертайм»
2сегодня, 20:26
Ги Буше: «Атака «Авангарда» строится в том числе на защитниках. В современном хоккее, включая НХЛ, так – если вы хотите побеждать, то очень важно иметь уверенную оборону»
сегодня, 20:14
Кравец о потасовке на 1-й секунде матча с «Сибирью»: «С одной стороны, мы победили в драке, с другой – потеряли первого центра. Этого лучше не делать»
сегодня, 19:59
Гру о 5:8: «Когда даешь столько шансов против «Авангарда», такая хорошая команда их обязательно реализует»
2сегодня, 19:52
Гатиятулин о 1-м голе Хмелевски за «Ак Барс»: «Даем Саше время на адаптацию, мы рады за него. Он много полезных вещей делал в прошлых матчах и добавил нам стабильности в составе»
сегодня, 19:26
«Торпедо» проиграло 5 из 6 последних матчей. Команда Исакова уступила минскому «Динамо» – 1:7
3сегодня, 18:52
Буцаев о драке на 1-й секунде матча «Барыс» – «Сибирь»: «Нормально к этому отношусь: договорились, сбросили перчатки, все было честно и по-мужски. Такие вещи могут украшать игры»
1сегодня, 18:28