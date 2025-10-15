Брэди Ткачак пропустит минимум 4 недели из-за травмы руки

Брэди Ткачак пропустит минимум 4 недели из-за травмы правой руки.

Об этом сообщил главный тренер «Оттавы» Трэвис Грин .

Форвард и капитан «Сенаторс» получил травму в первом периоде матча против «Нэшвилла» (1:4), когда его ударил клюшкой защитник Роман Йоси. Брэди Ткачак остался в игре, но позже пропустил последние 9:04 третьего периода.

«Он пропустит значительное количество времени. Мы узнаем больше в ближайшие 24 часа. Мы пока не знаем точно, но это минимум четыре недели. Мы точно не знаем», – сказал Грин.

Тренер добавил, что операция не исключена.

В этом сезоне Брэди Ткачак отдал 3 передачи в 3 матчах за «Оттаву».