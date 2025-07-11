Режиссер «Легенды № 17» Лебедев об Овечкине: «Не знал, что он снимался в кино. Если найдется роль, то почему бы не поработать вместе? Талантливый человек талантлив во всем!»

Режиссер «Легенды № 17» Николай Лебедев высказался об Александре Овечкине в кино.

20 января 2025 года состоялась премьера сериала «Минута тишины», где в одной из сцен в роли самого себя появился Овечкин.

Это стало дебютом в кино для капитана «Вашингтона», ставшего лучшим снайпером в истории НХЛ в прошлом сезоне.

«Я не знал, что Овечкин снимался в кино. Талантливый человек талантлив во всем! Если найдется подходящая роль, то почему бы не поработать вместе?

Я буду рад!» – рассказал режиссер, также снявший фильмы «Звезда» (2002 года) «Экипаж» (2016), «Нюрнберг» и «Кракен».

Овечкин о съемках в сериале: «Мне очень понравилось, были смешные моменты. Все прошло гладко и, главное, без травм»